Jeden wtorek to za mało! Rusza charytatywny kiermasz na rzecz opieki psychologicznej dla dzieci

Ilustracja: Adobe Firefly AI

– Wiemy, jak ważna jest opieka psychologiczna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Niestety, liczba młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy, rośnie z roku na rok. Według raportów, w ciągu ostatnich trzech lat liczba dzieci wymagających wsparcia psychologicznego wzrosła o 50%, a wśród nastolatków aż o 68% – mówi Bartłomiej Dwornik, koordynator projektu Giving Grudzień! z fundacji edukacyjnej Ogólnopolski Operator Oświaty. – Dlatego postanowiliśmy działać i wyposażyć psychologów pracujących z dziećmi w 69 przedszkolach i szkołach w materiały i pomoce do pracy z emocjami. Ten obszar specjaliści wskazują, jako najpilniejszy do zaopiekowania.

Start w święto dobroczynności, lecz nie koniec na tym

Kiermasz charytatywny Giving Grudzień! Wystartuje na profilu fundacji OOO na portalu Zrzutka.pl w dniu 3 grudnia, czyli w Giving Tuesday. To globalne święto dobroczynności, które po raz kolejny będzie okazją, by wspólnie zrobić coś dobrego. Jak się zaangażować? Przede wszystkim, można:

Przekazać dowolną, nawet drobną kwotę na wspólną zbiórkę.

Wziąć udział w licytacjach charytatywnych.

Albo, w ramach wydarzenia, zlicytować na rzecz fundacji OOO.

Do akcji włączają się także firmy i osoby prywatne, które przekazują fanty i gadżety na charytatywne aukcje. Dzięki tym przedmiotom można nie tylko wspierać akcję, ale także zrobić zdobyć na licytacji prezent dla kogoś bliskiego pod choinkę.

https://zrzutka.pl/z/giving-grudzien/

Licytować można gry planszowe, książki, kolekcjonerskie kubki, sprzęt i akcesoria turystyczne, vouchery, drobną elektronikę i rękodzieło. Cały dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup materiałów do terapii psychologicznych. Portal Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat, podobnie jak fundacja OOO.

Dobre uczynki na żywo

Finał wydarzenia zaplanowany jest na weekend 14 i 15 grudnia. Wtedy na YouTube odbędzie się charytatywny stream gamingowy. Na żywo i z mnóstwem atrakcji.

https://operator.edu.pl/pl/stream-charytatywny/

– Uznaliśmy, że jeden wtorek, Giving Tuesday, to zdecydowanie za mało. Dlatego organizujemy cały maraton pomagania. Rozciągamy Giving Tuesday aż do połowy grudnia. Robimy Giving Grudzień – uśmiecha się Bartłomiej Dwornik. – Finał zapowiada się fantastycznie. Tegoroczny, tradycyjny stream charytatywny to będzie kolejna dawka dobrej zabawy i dobrych uczynków. Świąteczna kumulacja.

Świąteczny Stream Charytatywny organizuje youtuber Paweł Maliszewski ze Starachowic. Na jego kanale Kronos GRA przez dwa dni będzie można nie tylko oglądać, ale i aktywnie brać udział w wydarzeniach.

– W sobotę 15 grudnia pogramy w grę Fishing Planet. Będziemy wspólnie z widzami łowić ryby, zorganizujemy turniej z nagrodami i będziemy opowiadać wędkarskie i morskie ciekawostki – wylicza Paweł Maliszewski. – Z kolei drugiego dnia, w niedzielę 16 grudnia, pojedziemy w trasę Euro Truck Simulator 2, pozwiedzamy Europę, opowiemy świąteczne ciekawostki kosmiczne i zaprosimy na koncert życzeń karaoke.

Partnerami Giving Grudzień!, fundatorami fantów na licytacje i nagród w konkursach dla widzów są TIM SA, KRUK SA, Geis PL, Talkersi, Kolejkowo, GG Gadu Gadu i Reporterzy.info.

Pomaganie się opłaca

Podczas streamu będzie można przekazywać drobne datki – tak zwane donejty – które również trafią na konto akcji Giving Grudzień! W trakcie internetowej transmisji będzie też możliwość śledzenia licytacji z kiermaszu i zapytania o wybrany przedmiot. Cały czas będzie też czynna cyfrowa skarbonka fundacji, do której można wrzucać darowizny na doposażenie gabinetów psychologicznych.

Organizatorzy przypominają też, że wsparcie projektu Giving Grudzień! darowizną, można odliczyć od podatku PIT za ten rok, ponieważ fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty posiada status organizacji pożytku publicznego. To dobra okazja, by pomóc, a jednocześnie skorzystać z ulgi podatkowej.

Giving Tuesday? Giving Grudzień!

od 3 grudnia (start kiermaszu charytatywnego):

https://zrzutka.pl/z/giving-grudzien

do 14-15 grudnia (finał na Świątecznym Streamie Charytatywnym):

https://operator.edu.pl/pl/stream-charytatywny/

Wspieramy psychologów dziecięcych z przedszkoli i szkół podstawowych.

Cały dochód z wydarzenia przeznaczony będzie na zakup materiałów i nowoczesnych pomocy do pracy z emocjami.

