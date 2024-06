To już trzecie wspólne przedsięwzięcie youtubera ze Starachowic i fundacji prowadzącej publiczne przedszkola i szkoły w siedmiu województwach. Tym razem celem jest zebranie pieniędzy na doposażenie gabinetów logopedycznych w pomoce do prowadzenia zajęć grupowych i terapii dla kilku tysięcy dzieci.

– Tym razem ruszamy w trasę wirtualną ciężarówką, czyli przez dwa dni będziemy grać w Euro Truck Simulator 2. Grę szczególnie lubianą przez naszych widzów – tłumaczy Paweł „Kronos” Maliszewski, organizator i prowadzący charytatywny stream. – Zaczynamy w sobotę 29. i niedzielę 30. czerwca od godziny 10.00 rano i jeździmy z widzami po trasach całej Europy. Do późnego wieczora rozmawiamy, bawimy się, śpiewamy, licytujemy na charytatywnych aukcjach i zbieramy donejty do cyfrowej skarbonki.

Paweł „Kronos” Maliszewski

Gracze pomagają dzieciakom

Badania pokazują, że nawet 30 procent polskich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym boryka się z różnymi problemami natury logopedycznej. Zaniedbywane lub bagatelizowane, prowadzą do wielu poważnych problemów w późniejszym wieku. Mogą powodować nawet problemy w nawiązywaniu relacji, potęgować wstydliwość, a nierzadko bywają także obiektem drwin, uderzających w rozwój emocjonalny. Dlatego fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty uruchomiła program Logopeda w każdej szkole i przedszkolu, realizowany już w ponad 50 placówkach w Polsce.

– Cały dochód zebrany do wirtualnej skarbonki i podczas licytacji wesprze gabinety fantastycznych logopedek i logopedów w przedszkolach i szkołach fundacji OOO. Nasi specjaliści każdego dnia pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności związanych nie tylko z wadami wymowy, ale również w rozwijaniu mowy, pracy z zaburzeniami głosu, a nawet czytania ze zrozumieniem – wylicza Bartłomiej Dwornik z fundacji OOO, współprowadzący wydarzenie. – Pieniądze, które zbierzemy podczas wydarzenia, pomogą wyposażyć logopedów w narzędzia, dzięki którym będą mogli jeszcze skuteczniej wspierać dzieci.

Bartłomiej Dwornik

Oglądaj, licytuj, wspieraj!

– Kilka lat temu obiecałem mojemu umierającemu dziadkowi, że będę pomagał osobom, które tej pomocy potrzebują. Robię to w sposób, na którym znam się najlepiej. Organizując charytatywne streamy. Szczególnie na rzecz dzieci, bo uważam że ich z pozoru błahe problemy mogą urosnąć do ogromnych rozmiarów w okresie dojrzewania. Dzieci mogą stać się obiektem wyśmiewania przez rówieśników, co może być powodem niskiej samooceny, a nawet doprowadzić do utraty zdrowia lub życia – tłumaczy Paweł Maliszewski, pytany o powody zaangażowania w charytatywny projekt. – Dlatego i ja i widzowie mojego kanału pomagamy stawiać czoła tym problemom. W ten sposób stajemy się przyjaciółmi osób potrzebujących pomocy. Wyciągamy do nich dłonie mówiąc „Jestem z Tobą, pomogę Ci”. Dla mnie osobiście to nowy przypływ energii, który daje mi siłę i wiarę w ludzi, którzy tak samo jak ja lubią i chcą pomagać.

– Dzięki Pawłowi i jego widzom, zwanym Ekipą Kronosa, łączymy świat komputerowych gier z dobrymi uczynkami. Dostarczamy rozrywki widzom, zwracamy uwagę na ważny problem i staramy się wspólnymi siłami go rozwiązać – podkreśla Bartłomiej Dwornik. – Zaangażowanie, energia i chęć do działania, jakich doświadczamy przy każdym wspólnym projekcie i nas napędzają dodatkowo. Każdy stream u Kronosa to niezapomniane wydarzenie. Nie inaczej będzie tym razem!

Wspólne granie i transmisja na żywo będą internetową wisienką na torcie, którego można posmakować już teraz. Kanał Kronos Gra i fundacja uruchomili charytatywne licytacje, z których dochód w całości zasili skarbonkę wydarzenia.

Pod adresem https://operator.edu.pl/pl/stream-charytatywny/#licytacje i na charytatywnej, zweryfikowanej zrzutce na platformie Zrzutka.pl już teraz można licytować gadżety i fanty podarowane przez partnerów tegorocznej edycji internetowego święta grania i pomagania. Do wylicytowania jest drobna elektronika i AGD, akcesoria dla graczy, gry planszowe, zabawki, książki, okazy kolekcjonerskie czy rękodzieło. Nie zabraknie również konkursów dla widzów. Oczywiście z nagrodami!

Program Streamu Charytatywny Gramy dla logopedii w szkołach i przedszkolach

29 czerwca, sobota

Euro Truck Simulator 2 (godz. 10.00-22.00)

30 czerwca, niedziela

Euro Truck Simulator 2 (godz. 10.00-22.00)

stream poprowadzą: Paweł „Kronos” Maliszewski i Bartłomiej Dwornik

Paweł „Kronos” Maliszewski i Bartłomiej Dwornik gramy i oglądamy tu: https://www.youtube.com/c/KronosGra

licytacje charytatywne i skarbonka: https://zrzutka.pl/xvnr69#rewards

strona www: https://operator.edu.pl/pl/stream-charytatywny/

Partnerami Streamu Charytatywnego, fundatorami gadżetów i fantów na licytacje oraz nagród w konkursach są Geis PL • IRTrack • tygodnik Reporterzy.info • Wydawnictwo Albatros • KIR Fundacja Cyberium • Talkersi • GG – Gadu Gadu • TIM.pl • Phoenix Transport Virtual Spedition.

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od ponad 22 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 67 fundacyjnych placówkach uczy się obecnie ponad 8000 dzieci.