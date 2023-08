ilustracja: https://operator.edu.pl/pl/taki-tydzien-ze-ooo/

Prawie 30% dzieci w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych boryka się z trudnościami natury logopedycznej. Tymczasem zaniedbane wady pogłębiają się, powodują problemy w nawiązywaniu relacji, potęgują wstydliwość, a nierzadko bywają także obiektem drwin i przykrości. Wczesna diagnoza i systematyczne ćwiczenia pod okiem specjalisty, to klucz do pozytywnych i trwałych efektów.

- W naszych fundacyjnych szkołach i przedszkolach uczy się ponad 7600 dzieci. Zapewniamy im bezpłatne wsparcie logopedów i każdego dnia widzimy, jak bardzo jest to ważne i potrzebne - podkreśla Kaja Reszke, dyrektor Działu Komunikacji i Fundraisingu fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty, prowadzącej bezpłatne placówki oświatowe w całym kraju. - To nie tylko praca nad wadami wymowy. To także rozwijanie słownictwa, uczenie słuchania ze zrozumieniem, praca nad głosem, a nawet rozwiązywanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Taki Tydzień, że OOO! Gabinetom logopedów przyświeca TIM

Wyposażenie gabinetów logopedycznych w 63 bezpłatnych, publicznych szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez fundację OOO postanowiło wesprzeć centrum elektrotechniki dla profesjonalistów TIM.pl. W dniach 21-27 sierpnia, wspólnie z fundacją ogłaszają Taki Tydzień, że OOO! Z każdego sprzedanego w tych dniach egzemplarza lampki biurkowej RIO marki GTV 5 złotych trafi na wsparcie specjalistów, opiekujących się przeszło 7 tysiącami dzieci w całej Polsce.

- Często angażujemy się w działania społeczne, w których wspieramy zdrowie czy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Dlatego z radością przyjęliśmy propozycję fundacji, by u progu nowego roku szkolnego wspólnie ogłosić Taki Tydzień, że OOO! - mówi Michał Kostrowicki, menadżer ds. komunikacji odpowiedzialny za realizację strategii CSR/ESG w firmie TIM SA, prowadzącej centrum elektrotechniki dla profesjonalistów TIM.pl. - To świetny moment, by, myśląc o oświetleniu dziecięcego pokoju na miesiące nauki, pomóc wyposażyć także szkolne i przedszkolne gabinety logopedyczne.



Powiedzmy to wyraźnie: Logopeda w każdej szkole!

Pieniądze, zebrane podczas charytatywnego tygodnia na e-commercowej platformie TIM.pl przeznaczone będą na wsparcie programu LOGOPEDA W KAŻDEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU. Prowadzony przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty program obejmuje:

wyposażanie gabinetów logopedycznych w nowoczesne pomoce do terapii,

prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci,

otwieranie i wyposażanie gabinetów w nowych placówkach,

szkolenia specjalistów, pracujących z dziećmi w szkołach i przedszkolach.

- Dobra edukacja to nie tylko programy nauczania nadążające za wyzwaniami współczesnego świata czy ciekawe zajęcia lekcyjne prowadzone przez zaangażowanych nauczycieli - zauważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. - To również opieka i pomoc w rozwoju dzieci w wielu aspektach, także logopedycznym. Problemy tej natury często stanowią poważną barierę w rozwoju młodych ludzi, dlatego zachęcam do wsparcia wraz z TIM-em programu „Logopeda w każdej szkole i przedszkolu”.

- Jesteśmy wdzięczni, że firma TIM, znana z tego, że prowadzenie biznesu znaczy dla niej więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, zdecydowała się wesprzeć program naszej fundacji - cieszy się Kaja Reszke. - Dzięki TIM, dzięki jego klientom, będziemy mogli jeszcze lepiej wspierać dzieci w prawidłowym rozwoju i pokonywaniu przeciwności.

Charytatywny tydzień rozpocznie się w poniedziałek, 21 sierpnia pod adresem:

Szczegóły projektu znaleźć też można na stronie internetowej fundacji:

Wydarzeniu towarzyszyć będzie również kampania informacyjna i promocja w mediach społecznościowych. Fundacja OOO i TIM.pl zapraszają: to będzie Taki Tydzień, że OOO!

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od 22 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację OOO, uczy się ponad 7600 dzieci.

TIM SA jest liderem polskiego e-commerce B2B, prowadzącym największe w Polsce centrum elektrotechniki dla profesjonalistów TIM.pl. Klienci TIM-u zawsze łatwo zamawiają, krótko czekają i dostają wszystko, czego potrzebują: produkt, pomoc i wiedzę. Centrala TIM-u znajduje się we Wrocławiu, gdzie spółka powstała w 1987 r. Od 1998 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

