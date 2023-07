Nowe technologie i narzędzia dla fundacji

Bartłomiej Dwornik i Kaja Reszke z Działu Komunikacji i Fundraisingu

fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty (fot. fundacja)

Największy niesamorządowy organ prowadzący bezpłatne przedszkola i szkoły podstawowe w Polsce, fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, dołączyła do grona testerów nowych rozwiązań komunikatora GG (Gadu-Gadu).

Fundacja uruchomiła własny numer GG: 44866, przez który kontaktować się można bezpośrednio z jej biurem prasowym oraz z działem komunikacji i fundraisingu. Numer GG nie jest przypadkowy: 00000 44866 to KRS Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. Jest kluczowy podczas sezonu rozliczeń podatku: darczyńcy podają go, przekazując 1,5% PIT.

- Komunikator GG większość z nas zna doskonale i wspomina z wielkim sentymentem. Kiedy tylko pojawiła się informacja, że GG ponownie chce rozpalić rozmowy polskich internautów, włączając w to również firmy i instytucje, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że chcemy stanąć w pierwszym szeregu – tłumaczy Bartłomiej Dwornik z działu komunikacji OOO. - Jesteśmy przekonani, że taki szybki kanał komunikacji będzie atrakcyjną formą kontaktu dla dziennikarzy i darczyńców. Zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają ten wyjątkowy dźwięk przychodzącej na GG wiadomości. Nie da się go pomylić z niczym innym!

- Cieszymy się z tej współpracy, dzięki której GG zyskuje nowy wymiar: komunikatora, w którym można nie tylko pogawędzić, ale i wspierać finansowo ulubione fundacje - mówi Jarek Rybus, pełnomocnik zarządu spółki Fintecom, od 5 lat właściciela legendarnego polskiego komunikatora GG. - Naszym celem jest ponowne rozpalenie GG, komunikatora i marki nadal silnie obecnej w Polsce. GG dzisiaj to szybkie narzędzie do komunikacji, dostępne na komputer i smartfon, z kultowymi emotkami i statusami dostępności. Zachęcam do odnowienia lub założenia swojego nr GG i poczucia niepowtarzalnego klimatu Gadu-Gadu! GG to także sposób na komunikację z firmami i instytucjami. Dobrym przykładem jest Ogólnopolski Operator Oświaty.

Co ważne, aby napisać do OOO na GG wystarczy rozpocząć rozmowę na czacie GG na stronie internetowej fundacji.

Napisz do OOO na GG:

Nowe technologie i narzędzia dla fundacji

Jednak – jak podkreśla fundacja - to nie sentymenty były dla niej najważniejsze. Nowe GG, rozwijane przez polską spółkę Fintecom, ma do zaoferowania całą paletę rozwiązań finansowych, których dawny komunikator nie miał. Tworzone są z myślą o użytkownikach biznesowych, jednak przed fundacjami również otwierają nowe możliwości.

- Nowe GG ma mnóstwo ciekawych rozwiązań, które mogą przydać się w działalności każdej organizacji charytatywnej i społecznej. Chcemy je poznać i pomóc w ich rozwijaniu – tłumaczy Kaja Reszke, kierownik Działu Komunikacji i Fundraisingu fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. - Bardzo obiecująco wygląda wdrażane właśnie rozwiązanie wirtualnego portfela GGwallet. To nowatorskie i perspektywiczne narzędzie, które będziemy mogli wykorzystywać do pozyskiwania funduszy i prowadzenia zbiórek na finansowanie naszych projektów edukacyjnych i społecznych w nowoczesny, atrakcyjny i bezpieczny sposób.

https://www.gg.pl/gg/pl/44866-Ogólnopolski-Operator-Oświaty

W pierwszej kolejności fundacja uruchomi GG Wallet jako kanał wspierania dwóch sztandarowych programów fundraisingowych:

Wirtualnej Poradni Pedagogicznej , internetowej platformy, na której każdy rodzic będzie mógł uzyskać bezpłatną, profesjonalną poradę pedagoga, psychologa dziecięcego i logopedy.

Logopeda w każdej szkole i przedszkolu, program doposażania i dofinansowania profesjonalnej opieki logopedycznej dla ponad 7 tysięcy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Wesprzyj projekty OOO przez GG Wallet

- GGwallet to prosty i wygodny sposób na przyjmowanie wpłat prosto w swoim GG, taka skarbonka na wyciągnięcie ręki, dostępna docelowo dla każdego użytkownika komunikatora - mówi Jarek Rybus z GG. - Obecnie testujemy tę usługę. Już wkrótce udostępnimy płatności pomiędzy użytkownikami GG. Dzięki GG będzie można wygodnie i szybko płacić w restauracji, współdzielić rachunki, wspierać influencerów i fundacje. A to wszystko w ramach jednej aplikacji: GG.

Fundacja zapowiada, że sukcesywnie będzie wprowadzać nowe rozwiązania i możliwości na kolejne obszary swojej działalności.

- Potencjał jest bardzo duży, a my chcemy iść z duchem czasu i rozwojem technologii. Fundacja mocno stawia na cyfryzację, wygodę pracy, ograniczanie biurokracji i skracanie ścieżek komunikacji. Nowe rozwiązania GG idealnie się w te idee wpisują – podkreśla Bartłomiej Dwornik. - Cieszymy się ze współpracy z Fintecom również dlatego, że wpisuje się ona w nasz pomysł na współpracę z biznesem. Jeden z naszych programów nazywa się „Twórz z nami innowacje”. Jeśli taka marka, jak GG chce z nami te innowacje tworzyć, to dla nas dodatkowy dowód uznania. Jestem pewien, że z naszych doświadczeń skorzystają kolejne organizacje, fundacje i stowarzyszenia. Chcemy przetrzeć ten szlak dla całej branży NGO.

Może zaGGramy razem?

Współpraca marki GG i fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty będzie miała również wymiar… rozrywkowy. Fintecom i GG zostali oficjalnymi partnerami planowanego na ostatni weekend lipca charytatywnego streamu na Youtube.

W weekend 29-30 lipca 2023 roku gamingowy kanał KronosGra na YouTube i fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty zapraszają na dwudniowy maraton rozrywki i dobrych uczynków. Stream charytatywny #MAMYNATORADĘ! to dwa dni grania, rozmawiania z widzami na żywo, konkursów i licytacji. Celem jest zebranie pieniędzy na profesjonalne porady logopedyczne do Wirtualnej Poradni Pedagogicznej. Do wygrania i wylicytowania będą również nagrody i fanty ufundowane przez markę Gadu Gadu.

Więcej informacji o wydarzeniu:

https://operator.edu.pl/stream-charytatywny

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od 22 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi publiczne, bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację uczy się ponad 7600 dzieci.

GG (Gadu Gadu) od 23 lat rozpala rozmowy polskich internautów. Komunikator internetowy GG to kultowe emotki, statusy dostępności i miliony użytkowników w szczycie popularności. Dzisiaj GG wprowadza nowe rozwiązania i planuje ekspansję również poza Polskę. Obecnie trwają testy płatności pomiędzy użytkownikami oraz powstaje wersja GG dla biznesu. W celu sfinansowania planów rozwoju, właściciel komunikatora planuje emisję akcji w ramach finansowania społecznościowego (crowdfunding). Tylko w ciągu pierwszego miesiąca od ogłoszenia planów emisji akcji, na alert inwestora GG zapisało się ponad tysiąc osób deklarujących wpłatę 4 mln na rozwój legendarnego polskiego komunikatora. Więcej o zbliżającej się kampanii crowdfundingowej: https://gg.emiteo.pl/

Kontakt dla mediów:

Bartłomiej Dwornik, fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty

b.dwornik@operator.edu.pl , +48 533 978 513

GG:44866