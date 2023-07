„Dzieci Celestyna” to muzyczna kartka, wysłana w świat internetu przez uczniów klasy 6a z poznańskiej, publicznej szkoły podstawowej Cogito. Wyśpiewali w niej, co w nauce, szkole powinno być najważniejsze, żeby do szkoły chodziły z przyjemnością, a nauka sprawiała im radość.

Argumentów młodym muzykom nie brakuje: „otwórzcie dzieciom usta”, „precz z podręcznikami”, „wpuśćcie do klasy słońce”, „sam chcę zrywać wiśnie z drzewa”, „pytania są ważniejsze niż odpowiedzi”. Chcą też możliwości bezpiecznego popełniania błędów, wyciąganiu nauki i wniosków z ich naprawiania przy wsparciu i zrozumieniu nauczycieli i rodziców.

Oczekują szacunku, równości, otwartości na ich potrzeby i ciekawość poznawania świata. I robią to w niezwykle przekonujący sposób.

Teledysk można zobaczyć na Facebooku i Youtube:

Profesjonalne Dzieci Celestyna z Cogito

Teledysk, który właśnie miał internetową premierę na szkolnym koncie na Facebooku, to inicjatywa uczniów oraz trójki rodziców: Moniki Urbaniak, Iwony Wesołowskiej i Moniki Ulańskiej. Słowa pomogła napisać pani Iwona, wykorzystując motyw dzieła Célestina Freineta „Gawędy Mateusza”. Dekoracje i scenografię w postaci kolorowych transparentów dzieciom pomagały przygotować mamy, wspierane przez nauczycielkę Monikę Marczyk-Żabińską.

Uczniowie nagrali piosenkę w profesjonalnym studio, zdjęcia do teledysku kręcili sami na terenie szkoły oraz poznańskiej Cytadeli. Nagrania i montaż trwały kilka dni, a dla uczniów – jak sami podkreślają – była to wspaniała przygoda i nowe doświadczenie. Całość przedsięwzięcia sfinansowana została przez rodziców.

Bo Cogiciakom się chce!

Pomysł na szkołę, która wspiera dzieci w rozwijaniu kompetencji, pasji i charakteru, pozwala samodzielnie myśleć i dostrzega indywidualność dziecka, to podstawy filozofii znanego, francuskiego pedagoga Célestina Freineta.

Poznańska SP Cogito, prowadzona przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty, pracuje od lat właśnie w takim modelu i zbiera owoce otwartego podejścia do edukacji. Wyjątkowa atmosfera, nowatorskie i ciekawe metody dydaktyczne i dbanie o faktyczne potrzeby dzieci przekładają się na popularność szkoły wśród uczniów i rodziców, doskonałe wyniki edukacyjne (egzamin ósmoklasisty uczniowie Cogito napisali statystycznie o 7 punktów lepiej niż średnia dla Poznania!), a przede wszystkim to, że szkołę można lubić.

- Czuję radość i wzruszenie, że pedagogiczne idee Freineta idą w świat. To piękne doświadczenie i szczęście współpracować z takimi rodzicami i nauczycielkami - podkreśla z dumą Marzena Kędra, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. - To również duma, że mamy w szkole kreatywne Cogiciaki, które zawsze są gotowe do działania. Tu, w Cogito, dzieciom się zawsze chce!

* * *

Więcej informacji na temat szkoły podstawowej Cogito i jej freinetowskiego podejścia do wychowania i nauki znaleźć można na:

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od 22 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację uczy się ponad 7600 dzieci.

* * *



Kontakt dla mediów:

Marzena Kędra, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito

m.kedra@operator.edu.pl , +48 533 335 346