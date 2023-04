Wrocław, miasto dobrych rozwiązań

Szkoła Specto na Maślicach powstanie w technologii modułowej. Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty zbudowała w ten sposób we Wrocławiu już siedem przedszkoli. Na zdjęciu przedszkole Marco Polo przy ul. Zatorskiej (fot. fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty)

Nowa szkoła przy ul. Lubelskiej 95A pomoże uzupełnić sieć publicznych placówek i miejsc dla pierwszoklasistów na szybko rozwijającym się, wrocławskim osiedlu Maślice.

- Naszym celem jest zapewnianie dostępu do dobrej oferty edukacyjnej w miejscach, w których są takie potrzeby. Pilnie śledzimy sytuację pod tym kątem w całym kraju i kiedy dowiedzieliśmy się, że na Maślicach jest potrzebna nowa szkoła, złożyliśmy ofertę - mówi Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. - Z wrocławskim Urzędem Miasta współpracujemy od wielu lat, prowadzimy szkoły i przedszkola, wysoko oceniane przez wrocławian. Cieszymy się, że otwieramy tu kolejną placówkę.

- Zwiększanie liczby miejsc w placówkach oświatowych, szczególnie na rozwijających się osiedlach, należy do najważniejszych zadań miasta. A współpraca z inwestorem zewnętrznym jest jednym ze sposobów jego realizacji - mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu. - Dzięki tej inwestycji zwiększymy ofertę edukacyjną Maślic, odciążając funkcjonujące tam placówki.

Choć organem prowadzącym nie jest samorząd, a fundacja, szkoła będzie publiczna, bezpłatna i włączona do miejskiego systemu rekrutacji. Szkoła Podstawowa Specto, bo tak będzie się nazywać nowa, wrocławska podstawówka, już w pierwszym roku szkolnym przyjmie setkę uczniów do czterech klas. W kolejnych latach będzie „rosła” razem z dziećmi.

- W pierwszym etapie, od września tego roku, uruchomione będą cztery oddziały szkolne, świetlica, szatnie i węzeł żywieniowy. Do września 2024 szkoła powiększy się dwukrotnie, do ośmiu oddziałów – tłumaczy Monika Kremser, prezes spółki Edu-Expert, która realizuje inwestycje Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. - Po kolejnych dwóch latach budynek będzie już dwupoziomowy, żeby przyjąć kolejnych uczniów. Prace podzielone są na cztery roczne etapy.

Każda sala lekcyjna wyposażona zostanie zgodnie ze standardem fundacyjnych placówek Operatora w komplety nowoczesnych pomocy naukowych, funkcjonalne meble szkolne oraz ergonomiczne, regulowane krzesła i ławki dla każdego ucznia.

Ekspresowe tempo inwestycji może zaskakiwać, jednak jest całkowicie realne. Budynek nowej szkoły powstanie w technologii modułowej. Błyskawicznej w montażu i z możliwością późniejszej rozbudowy. Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty w samym Wrocławiu od 2012 roku zbudowała i prowadzi już siedem przedszkoli modułowych. Specto przy Lubelskiej będzie pierwszą we Wrocławiu szkołą, powstałą w tej technologii. Koszt pierwszego etapu wyniesie 4 miliony złotych.

Wrocław, miasto dobrych rozwiązań

Co ważne dla samorządu, do budowy szkoły Wrocław nie będzie dokładał z miejskiego budżetu. Inwestycję sfinansuje fundacja z własnych środków. Po uruchomieniu szkoła finansowana będzie z subwencji oświatowej. Tak samo, jak już działające w mieście placówki fundacji.

Bo Szkoła Specto przy Lubelskiej będzie już trzecią szkołą podstawową, prowadzoną we Wrocławiu przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Obecnie fundacja prowadzi w mieście dwie podstawówki:

Publiczną Szkołę Podstawową Leonardo przy ul. Roosevelta

przy ul. Roosevelta Publiczną Szkołę Podstawową Marco Polo przy ul. Zatorskiej

Razem z szesnastoma publicznymi przedszkolami, da to razem dziewiętnaście placówek edukacyjnych, jakie fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty prowadzi we Wrocławiu.

- To nie pierwsza placówka oświatowa, jaką we Wrocławiu, w ścisłej współpracy z miastem prowadzić będzie Ogólnopolski Operator Oświaty. Jest to Fundacja z doświadczeniem, znająca wrocławski rynek edukacyjny - mówi Marcin Miedziński.

- W inwestycjach oświatowych zaufanie i sprawna współpraca z samorządem to klucz do sukcesu. We Wrocławiu mamy jedno i drugie, a to procentuje – podkreśla Mateusz Krajewski. - Daje możliwość błyskawicznej reakcji na potrzeby rodziców. Nowa szkoła Specto przy ul. Lubelskiej jest tego najlepszym dowodem.

Rekrutacja do nowej szkoły podstawowej Specto rozpocznie się już 26 maja. Prowadzona będzie elektronicznie, w ramach II etapu rekrutacji w systemie miejskim. Informacje o postępie prac, pełnej ofercie edukacyjnej, kadrze pedagogicznej i rekrutacji znaleźć będzie można na uruchomionej już stronie internetowej placówki: www.specto-wroclaw.operator.edu.pl.



Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od 21 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację uczy się ponad 7600 dzieci.

