W publicznych przedszkolach i szkołach fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty uczy się ponad 7600 dzieci. Fot. Ogólnopolski Operator Oświaty, przedszkole Rozgwiazda w Kowalach

Dziesięć oddziałów przedszkolnych i pierwsza klasa szkoły podstawowej. Łącznie 275 nowych miejsc w systemie publicznej oświaty powstaje w ekspresowym tempie przy ulicy Diamentowej 2 w lubelskiej dzielnicy Wrotków. To szybko rozwijająca się okolica. Powstają nowe osiedla, przybywa mieszkańców, rosła potrzeba uruchomienia publicznego, bezpłatnego przedszkola i szkoły.

Szkoła i przedszkole Galileo, prowadzona przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty pierwsze dzieci przyjmie już we wrześniu. Zaledwie pół roku od zdiagnozowania potrzeby.

- Śledzimy i badamy takie trendy, od lat wspieramy samorządy w całej Polsce w uzupełnianiu oferty dobrej, publicznej edukacji. Kiedy samorząd jest świadomy tych potrzeb i podchodzi do nich profesjonalnie, efekty przychodzą szybko – tłumaczy Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. – Przeprowadziliśmy analizę rynku, na tej podstawie zaproponowaliśmy lokalizację, ustaliliśmy warunki i rozwialiśmy wątpliwości. W nowym roku szkolnym mieszkańcy Lublina będą mieli do dyspozycji nowe, publiczne placówki. Odpowiedzialni i doświadczeni partnerzy potrafią taki proces przeprowadzić profesjonalnie i sprawnie.

Showroom! Start we wrześniu, prezentacja już w marcu

Na 2200 metrach kwadratowych budynku dzierżawionego przez fundację od lubelskiego dewelopera Lalak Development ruszają właśnie prace. Nowe, ergonomiczne meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne w szkole, kąciki tematyczne w przedszkolu i pełnowymiarowa sala gimnastyczna – tak Galileo przy Diamentowej będzie wyglądać już za kilka miesięcy. Jednak znacznie wcześniej będzie się można przekonać o tym na własne oczy.

Standard wyposażenia placówek fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. Fot. Ogólnopolski Operator Oświaty.

- Do końca marca będzie gotowa pokazowa, w pełni wyposażona sala przedszkolna i szkolna klasa. Chcemy, żeby rodzice mogli przyjść i zobaczyć warunki, w jakich będą się uczyć ich dzieci – tłumaczy Monika Kremser, prezes spółki Edu-Expert, która realizuje inwestycje Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. - Również w marcu gotowy będzie sekretariat i ruszy rekrutacja. To błyskawiczne terminy, ale dzięki dobrej współpracy z samorządem i właścicielem budynku, takie tempo pracy jest możliwe.

Przewiduj, oszczędzaj

Lublin jest dobrym przykładem na to, jak ważne jest myślenie o wszystkich potrzebach mieszańców już na etapie projektowania nowych osiedli. Deweloper Lalak Development przestrzeń na przedszkole i szkołę przewidział i uwzględnił już na etapie planowania inwestycji. To nowy, ciekawy trend, który nie tylko ułatwia życie nowym mieszkańcom, ale – jak się okazuje – podnosi atrakcyjność całej inwestycji.

Dzięki temu, że budynek przy Diamentowej jest przystosowany do działalności edukacyjnej i spełnia wszystkie wymogi uruchomienie nowych placówek jest możliwe błyskawicznie.

- To pokazuje, jak ważne jest myślenie przyszłościowe i jak dużo daje korzyści. Szkoła i przedszkole to bardzo specyficzna funkcjonalność. Adaptacja zwykłego lokalu do takich potrzeb długo trwa i dodatkowo kosztuje – tłumaczy Monika Kremser. - W Lublinie nie ma tego problemu. Możemy od razu zająć się wyposażaniem pomieszczeń i szykowaniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Standard wyposażenia placówek fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. Fot. Ogólnopolski Operator Oświaty.

Czy to się opłaca?

Korzyści z prowadzenia publicznych szkół i przedszkoli przez niezależny organ prowadzący odczuje też budżet miasta. W modelu proponowanym przez Ogólnopolski Operator Oświaty, samorząd na funkcjonowanie placówek przekazuje wyłącznie podstawową kwotę dotacji. Nie musi dokładać dodatkowych pieniędzy z budżetu.

- To możliwe dzięki naszej organizacji sieci placówek. Prowadzimy w całej Polsce już 63 publiczne szkoły i przedszkola, spięte w efektywny system administracyjny, zarządzania dokumentami i organizacji pracy, co pozwala nam optymalnie wydawać każdą powierzoną złotówkę – tłumaczy Mateusz Krajewski. - Potrafimy też skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne i granty, dzięki czemu nasza oferta jest atrakcyjna, a jednocześnie tańsza.

Pomysły na rozwój publicznej edukacji, rolę niezależnych organów prowadzących w systemie oświaty i sposoby wsparcia samorządów w tym obszarze przedstawiciele fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty będą prezentować 6 marca, podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Fundacja jest też partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja przyszłości”, organizowanej w dniach 15 i 16 marca w Lublinie.

Na efektywność swoich działań Ogólnopolski Operator Oświaty przez 21 lat zebrał mocne dowody. Tylko w ubiegłym roku w Wielkopolsce i na Pomorzu uruchomił sześć nowych placówek i stworzył blisko tysiąc dodatkowych miejsc w publicznej oświacie:

przedszkole Rozgwiazda w Kowalach, gmina Kolbudy – 200 miejsc,

przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim – 125 miejsc,

przedszkole Octopus w Gdańsku-Osowej – 150 miejsc,

przedszkole w Rękusach i Chełchach, gmina Ełk – 100 miejsc,

przedszkole Milusie w Rokietnicy, powiat poznański – 150 miejsc,

przedszkole Kameleon w Pabianicach – 125 miejsc,

nowa siedziba Szkoły Podstawowej Hevelius w Gdańsku – 150 miejsc,

rozbudowa przedszkola Familijne Ranczo w Poznaniu-Kiekrzu – 50 miejsc.

W Poznaniu fundacja buduje też pierwszą w Polsce publiczną szkołę podstawową, od podstaw finansowaną z prywatnych środków. Nowoczesny budynek z 16 klasami na dwóch piętrach. Co najmniej 275 nowych, bardzo potrzebnych miejsc dla uczniów i przedszkolaków z Fabianowa, szybko rozwijającej się dzielnicy Poznania. Do tego sala gimnastyczna z szatniami i prysznicami, plac zabaw, tor rowerowy i duży parking - tak już wkrótce wyglądać będzie odnowiona szkoła Specto. To ewenement w skali kraju. Placówka ruszy we wrześniu, a Operator planuje już uruchamianie kolejnych.

Standard wyposażenia placówek fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. Fot. Ogólnopolski Operator Oświaty.

Autonomia dyrektora, przestrzeń dla nauczyciela

W każdej swojej szkole i przedszkolu fundacja zapewnia opiekę psychologa dziecięcego, pedagoga i logopedy. Placówki prowadzone przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty są charakterystyczne z jeszcze jednego względu. Obowiązuje w nich zasada autonomii dyrektora. Polega na tym, że podstawa programowa realizowana jest w kreatywny, autorski sposób. Dyrektorzy i nauczyciele mają przestrzeń i możliwości, żeby wdrażać i stosować nowatorskie metody edukacji. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik.

Dlatego dzieci w przedszkolach tabletów nie używają do oglądania bajek, ale programują na nich roboty Photon albo BeeBot. Są placówki daltońskie i freinetowskie – szkoły bez dzwonków i zadań domowych, przedszkola bez podziału na grupy wiekowe. Jest nawet leśna szkoła, w której lekcje prowadzone są w plenerze. Jeśli tylko pogoda na to pozwala.

Praktyka pokazuje, że dzieci uczące się w takim modelu lepiej się rozwijają, rozumieją i szanują otaczający je świat i są zdecydowanie bardziej samodzielne. Również dla kadry pedagogicznej praca w takim formacie jest atrakcyjna.

– W ciągu ostatnich 10 lat wypracowaliśmy szczególną kulturę organizacyjną, w ramach której jesteśmy w stanie zapraszać do pracy u nas najlepszych specjalistów w dziedzinie edukacji – wyjaśnia Mateusz Krajewski, prezes Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. – Stworzyliśmy rozwiązania, według których dyrektorzy prowadzący placówki oświatowe mają ogromną swobodę działania i decyzyjności w swoim miejscu pracy. Co za tym idzie, mogą w tych miejscach realizować swój program i swoje pasje.

Jak wyjątkowo będzie wyglądał program lubelskiego Galileo? O tym zdecyduje kadra placówki, którą fundacja rekrutuje właśnie w Lublinie. Już w marcu ruszy też sekretariat i zapisy dla dzieci. Do przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wszystkie aktualne informacje będzie można śledzić na powstającej właśnie stronie internetowej, pod adresem www.galileo-lublin.operator.edu.pl.

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty od 21 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację uczy się obecnie ponad 7600 dzieci.

