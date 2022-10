Wrocławskie przedszkolaki pobiegły po medale. Ścigali się też rodzice

Na starcie zawodów stanęli reprezentanci dwunastu wrocławskich przedszkoli, prowadzonych przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Swoje drużyny wystawiło dwanaście placówek:

Przedszkole Marco Polo

Przedszkole Cogito

Przedszkole Magellan

Przedszkole Pitagoras

Przedszkole Omnibus

Przedszkole Leonardo

Przedszkole Familjadek

Przedszkole Guliwer

Przedszkole Gallileo

Przedszkole Columbus

Przedszkole Logicus

Przedszkole Kropelka

Ponad dwieście zawodniczek i zawodników ścigało się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Pautscha we Wrocławiu, rywalizując o tytuł najbardziej wysportowanego przedszkola. Najmłodsi, czyli trzy-, cztero- i pięciolatkowie mieli do pokonania pół okrążenia. Sześciolatkowie ścigali się na dystansie pełnego okrążenia wokół stadionu.

Tego dnia, indywidualnie zwycięzcami byli wszyscy młodzi sportowcy, którzy pokonali dystans od startu do mety. Udało się to każdemu zawodnikowi, każdy więc zasłużył na okolicznościowy medal. A kibice dopingowali podczas zawodów absolutnie wszystkim biegaczom.

Nie mniejsze emocje wzbudziły zmagania rodziców. W biegach o tytuł Najszybszej Mamy i Najszybszego Taty wystartowała prawie setka rodziców, którzy postanowili dołożyć swoje cegiełki do klasyfikacji generalnej. Dodatkowe punkty dla swojego przedszkola zdobyć można było również podczas rodzinnych konkurencji sprawnościowych: toru przeszkód, soku w dal z miejsca, przenoszenia woreczków na czas, rzutach do celu czy przekładaniu hula hop w parze.

Przez blisko pięć godzin sportowych zmagań losy tytułu najbardziej wysportowanego przedszkola zmieniały się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie na podium stanęli reprezentanci:

Przedszkola Kropelka

Przedszkola Cogito

Przedszkola Pitagoras

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia podczas kolejnej edycji Biegu Przedszkolaka. Kilka rekordów zostało do ustanowienia, a kilka do pobicia.

Organizatorem zawodów była fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, wspierana przez fundację WroACTIV Marcina Jędrusińskiego i Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Ogólnopolski Operator Oświaty od ponad 20 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację uczy się ponad 7000 dzieci.

Więcej o fundacji: www.operator.edu.pl