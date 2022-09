Cześć, Milusie! Nowe, bezpłatne przedszkole w Rokietnicy już otwarte

Dokładnie 27 września o godzinie 9.00 rano fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty oficjalnie i uroczyście otworzyła nowe, bezpłatne, publiczne przedszkole w Rokietnicy niedaleko Poznania.

- Dzięki współpracy z Urzędem Gminy mogliśmy szybko zareagować na sygnały o rosnących potrzebach powiększenia bazy miejsc przedszkolnych na terenie Rokietnicy – tłumaczy Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. - Jesteśmy dumni, że tak szybko udało się wszystko przeprowadzić i cieszymy się, że od września dzieci mogą już uczyć się w nowej placówce.

W nowocześnie zaadaptowanym, piętrowym budynku przedszkola każda z grup ma do dyspozycji jasną, słoneczną i przestronną salę do zajęć i zabaw. Sale wyposażone są w nowe zabawki, nowoczesne pomoce dydaktyczne i kąciki zainteresowań. Każda grupa ma też do dyspozycji własną łazienkę.

Oprócz zajęć zgodnych z podstawą programową, która w Milusiach realizowana jest z naciskiem na:

rozwój samodzielności i kompetencji społecznych dzieci,

naukę współdziałania w grupie,

wspólne osiąganie wyznaczonych celów

dzieci mogą bezpłatnie uczyć się języka angielskiego i rytmiki. Mają również zapewnioną opiekę psychologa dziecięcego i logopedy. W przedszkolu dostępne są również zajęcia dodatkowe. Takie jak nauka tańca czy sztuki walki.

Milusie w Rokietnicy są czynne od godziny 6.30 do 17.30. Choć organem prowadzącym jest fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, przedszkole nie pobiera czesnego. Jest placówką publiczną i działa na identycznych zasadach, jak pozostałe przedszkola prowadzone przez samorząd.

Więcej informacji i zdjęcia z przedszkola Milusie można znaleźć:

Na Facebooku:

https://www.facebook.com/Publiczne-przedszkole-Milusie-w-Rokietnicy-109178985133882/

Na stronie internetowej:

https://milusie-rokietnica.operator.edu.pl/oferta/

Nowe przedszkole w Rokietnicy jest jednym z kilku projektów powiększających bazę edukacyjną, jakie fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty realizuje w aglomeracji poznańskiej. W nowym roku szkolnym dwa nowe oddziały - 50 dodatkowych miejsc - uruchomiło przedszkole Familijne Ranczo na terenie Kiekrza. Więcej dzieci od września przyjąć może też przedszkole Leonardo przy ul. Druskienickiej w Poznaniu. Tu, oprócz dodatkowych miejsc przedszkolnych, działa również nowa sala sensoryczna i nowe gabinety pedagoga, psychologa i logopedy.

Ogólnopolski Operator Oświaty od ponad 20 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację uczy się ponad 7000 dzieci.