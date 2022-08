Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Rusza akcja Chodźmy razem do szkoły!

Prawie trzystu uczniów z Ukrainy będzie się uczyć od września w powstających właśnie we Wrocławiu i Gdańsku klasach przygotowawczych, tworzonych przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. To dzieci, które razem z mamami uciekły przed wojną do Polski. Zapisy uczniów już trwają. Fundacja zaprasza mieszkańców i firmy z Wrocławia i Gdańska: „Stwórzmy dzieciom z Ukrainy warunki do bezpiecznej, skutecznej nauki”.